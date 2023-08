FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursverluste am deutschen Aktienmarkt dürften sich zur Wochenmitte ausweiten. Die konjunkturelle Schwäche Chinas und die Sorge der Investoren über weiter steigende Zinsen in den USA angesichts recht starker Konjunkturdaten in dem Land könnten den Leitindex Dax am Mittwoch auf ein weiteres Tief seit Anfang Juli drücken. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für das Börsenbarometer ein Minus von 0,4 Prozent auf 15 701 Punkte.

Damit würde sich der Dax den Kursverlusten im späten Handel an der Wall Street vom Vortag anschließen. Auch an den Börsen in Japan, Südkorea und Hongkong ging es am Mittwoch abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde vor diesen Hintergrund ähnlich schwach erwartet wie der Dax.