Sathgen Therapeutics schließt Abgabe von MSP008-22, einem neuartigen anti-viralen Medikament, an die ersten beiden Kohorten von gesunden Freiwilligen ab

MSP008-22 ist ein neuer Arzneimittelkandidat, der in der präklinischen Entwicklung eine hervorragende Wirksamkeit gegen eine Reihe von Viren zeigt

MUMBAI, Indien, 16. August 2023 /PRNewswire/ -- Sathgen Therapeutics, eine Abteilung des führenden Chemiekonglomerats in Indien – Godavari Biorefineries Limited (GBL), gab bekannt, dass sie die Verabreichung an die ersten beiden Kohorten gesunder Freiwilliger in einer klinischen Phase-1-Studie für MSP008-22, ihre neue chemische Substanz (NCE), abgeschlossen haben. Das Programm für klinische Studien wird von Clinexel Life Sciences, einem renommierten Unternehmen für klinische Forschung im pharmazeutischen Sektor, geleitet.