JPMORGAN stuft Telefonica Deutschland auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Telefonica Deutschland von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 3,60 auf 2,20 Euro gesenkt. Die von ihm seit langem kritisierten Roaming-Partnerschaften im deutschen Mobilfunkmarkt hätten potenziell schädliche Folgen für die Preisgestaltungsmacht im Sektor, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Um diesen Risiken Rechnung zu tragen, habe er seine Prognosen für die Kapitalkosten der Anbieter erhöht und jene für die langfristigen Wachstumsraten reduziert. Für Telefonica Deutschland, die 1&1 als Roaming-Partner an Vodafone verliere, gingen die weitaus größten Umsatzeinbußen einher./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2023 / 23:43 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefonica Deutschland Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 1,711EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akhil Dattani

Analysiertes Unternehmen: Telefonica Deutschland

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2,20

Kursziel alt: 3,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m