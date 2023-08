Neue und aktualisierte Ressourcen zur Unterstützung der onkologischen Versorgung im Nahen Osten und in Nordafrika (MENA)

Das National Comprehensive Cancer Network erweitert Materialien, die auf die MENA-Region zugeschnitten sind, um die Patientenergebnisse durch Standardisierung lokaler Krebsbehandlungen zu verbessern; umfasst eine neue Bearbeitung, die sich auf das genetische/familiäre Krebsrisiko sowie auf die Behandlung von Eierstock-, Eileiter- und primärem Bauchfellkrebs konzentriert.

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvania, 16. August 2023 /PRNewswire/ -- Das National Complete Cancer Network (NCCN) – eine Allianz führender Krebszentren – gab heute bekannt, dass eine Bibliothek mit Ressourcen zur Verbesserung der Krebsbehandlung im Nahen Osten und in Nordafrika (MENA) in Zusammenarbeit mit regionalen Experten aktualisiert und erweitert wurde. Das in den Vereinigten Staaten ansässige gemeinnützige Unternehmen hat mit der King Abdulaziz Medical City in Riad, Saudi-Arabien, seit 2015 zusammengearbeitet, um die Krebsbehandlung basierend auf den neuesten Erkenntnissen und dem Expertenkonsens im Rahmen des MENA-NCCN Regional Coordinating Centers zu standardisieren. Ihre Bemühungen haben zur Veröffentlichung von 12 neuen und aktualisierten klinischen Richtlinien, die mehrere Krebspräsentationen abdecken, geführt.