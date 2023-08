Pulsar Helium Inc. (TSXV: PLSR) hat erfolgreich den Sprung an die Börse geschaft. Seit gestern, Dienstag, den 15. August, ist das Unternehmen offiziell an der Toronto Venture Exchange börsennotiert. Am morgigen Donnerstag, den 17. August 2023, wird der erste Handel stattfinden.

Pulsar Helium ist bisher das einzige Rohstoffunternehmen, das in diesem Jahr erfolgreich einen Börsengang an der kanadischen TSXV absolviert hat - eine Leistung, die für ein robustes Unternehmen spricht. Pulsar hat sich zum Ziel gesetzt, eine führende Rolle in der Heliumindustrie einzunehmen. Das Ziel besteht insbesondere darin, die Heliumproduktion von der Öl- und Gasproduktion abzukoppeln, die derzeit den Markt dominiert. Der Golfstaat Katar ist derzeit der größte Produzent von Helium, das als Nebenprodukt der Gasförderung gewonnen wird. In den USA ist die Versorgung mit dem kritischen Edelgas Helium besonders knapp.

Helium ist eine nicht erneuerbare natürliche Ressource, ohne die eine Vielzahl moderner Technologien nicht funktionieren würde. Helium ist unter allen Elementen einzigartig, weil es ultrakalte Temperaturen erreichen kann. Die Anwendungen reichen von der Magnetresonanztomographie (MRT) und der Halbleiterindustrie (die derzeit unter Versorgungsengpässen leidet) über die Glasfasertelekommunikation bis hin zur Weltraumforschung als Druckmittel in den Treibstofftanks von Raumfahrzeugen.

Bereits als privates Unternehmen hat der Heliumexplorer Pulsar rund 3,4 Millionen CAD$ von Investoren erhalten. Im Rahmen des Börsengangs hat das Unternehmen zusammen mit dem Konsortialführer Haywood Securities Inc. weitere 3,1 Millionen CAD$ an frischem Geld eingeworben.

Eine Kopie des endgültigen Prospekts ist auf dem Profil von Pulsar auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

10,5% Helium in historischem Bohrloch in Minnesota, USA, nachgewiesen

Pulsar Helium verfügt über zwei aussichtsreiche Projekte, eines in den USA und das zweite in Grönland. Das Flaggschiffprojekt Topaz befindet sich in Minnesota im Mittleren Westen der USA. Es handelt sich um eine neue Heliumentdeckung in einer brandneuen Heliumprovinz, in der Pulsar alle Vorteile eines First Movers besitzt. Eine frühere Nickelexplorationsbohrung stieß auf 10,5 % Helium, was als äußerst hochgradig gilt. Zum Vergleich: der Wettbewerber Avanti Helium (TSXV:AVN, Marktwert ca. 58 Mio. CAD$) hat im Juni 2022 auf seiner Greater Knappen-Lizenz in Montana 187 Mio. Kubikfuß netto förderbares Heliumgas entdeckt. Die Rohgasschätzung beläuft sich auf 17 Milliarden förderbare Kubikfuß mit einer Nettoheliumkonzentration von 1,1 %. Andere Unternehmen in der Vergleichsgruppe sind Desert Mountain Energy (TSXV:DME; ca. CAD$37 Millionen Marktkapitalisierung) und Royal Helium (TSXV:RHC; ca. $82 Millionen Marktkapitalisierung). Royal Helium Ltd (TSXV: RHC) hat mit einem privaten nordamerikanischen Unternehmen eine Abnahmevereinbarung für das Jahr 2023 abgeschlossen, die auf einem Preis von 625 $ pro tausend Kubikfuß (mcf) basiert. Helium ist bei vergleichbaren Förderkosten um ein Vielfaches wertvoller als Erdgas. Der durchschnittliche Erdgaspreis für die Industrie in den USA lag im Jahr 2022 bei 7,90 $ pro tausend Kubikfuß.

Nächster Schritt: Bohrungen bereits im 4. Quartal 2023

Pulsar plant, im vierten Quartal 2023 in der Nähe der 2011 gemachten Entdeckung eine Abschätzungsbohrung zu bohren, die von den Ingenieuren als so genannte „Appraisal-Bohrung" (Überprüfungsbohrung) eingestuft wird, was bedeutet, dass es sich nicht mehr um eine Explorationsbohrung im eigentlichen Sinne handelt.

Das Topaz-Projekt hat den Vorteil, dass es sich auf privatem Land befindet, für das Pulsar eine exklusive Pacht besitzt. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine exklusive Option auf zusätzliche private Mineralrechte in der Nähe der Entdeckungsbohrung.

Der unmittelbare Plan sieht vor, im vierten Quartal 2023 spezielle Bohrlochtests durchzuführen, um die Eigenschaften des Heliumvorkommens durch eine Machbarkeitsstudie zu bewerten.

Heliumvorkommen entstehen durch den radioaktiven Zerfall von besonders altem Gestein. Die Geologie des Topaz-Entdeckungsgebiets umfasst einige der ältesten Gesteine Nordamerikas, was auf ein hervorragendes Helium-Quellgestein schließen lässt. Die Geologen von Pulsar vermuten, dass die stabilen tektonischen Bedingungen, die im Topaz-Gebiet über Milliarden Jahren geherrscht haben, die Ansammlung erheblicher Heliummengen ermöglicht haben könnten.

First-Mover-Vorteil auch in Grönland

Pulsar ist das erste Unternehmen, das in Grönland nach Helium sucht. Das Unternehmen hat sich ein extrem großes exklusives Lizenzgebiet von 2.772 km² an der Ostküste Grönlands gesichert, das die Exklusivrechte für alle mineralischen Ressourcen (einschließlich Helium und Wasserstoff) mit Ausnahme von Kohlenwasserstoffen und radioaktiven Elementen umfasst. Es ist die einzige Lizenz dieser Art in Grönland.

Historische Messungen heißer Quellen aus dem Jahr 1925 ergaben, dass es sich überwiegend um Stickstoff und Edelgase handelt (Helium ist ein Edelgas). Neuere Gasanalysen von heißen Quellen haben Heliumgehalte von bis zu 0,8 % ergeben, die nicht mit Kohlenwasserstoffen in Verbindung gebracht werden.

Abbildung 1: Das heimische Heliumangebot in den USA wird knapper. Zum ersten Mal nach dem Ende des Kalten Krieges sind weitere Explorationen erforderlich.

Schlussfolgerung: Es wird geschätzt, dass der weltweite Heliummarkt in nur drei Jahren ein Volumen von fast 6,5 Mrd. US$ erreichen wird. Vor allem in den USA gilt die Versorgungslage als angespannt. Lange Zeit konnten die USA auf ihre Heliumreserven zurückgreifen, die während des Kalten Krieges gesammelt und als Reserve in Amarillo, Texas, gelagert wurden. Diese Quelle deckte fast die Hälfte des amerikanischen Heliumbedarfs. Doch diese Reserve schrumpft. Erst vor einem Monat kündigte das Bureau of Land Management (BLM) die Versteigerung von Heliumlizenzen an, um der drohenden Knappheit entgegenzuwirken. Neue Exploration ist also gefragt wie schon lange nicht mehr. Der Börsengang von Pulsar Helium kommt daher genau zur richtigen Zeit und am richtigen Ort. Wir werden die Entwicklung von Pulsar Helium auf www.goldinvest.de von nun an aufmerksam verfolgen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pulsarhelium.com.

