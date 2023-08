Fitch erwägt Herabstufung von US-Großbanken: Wie reagiert der DAX?

Die Aktienmärkte in den USA haben am Dienstag nachgegeben. Der breit gefasste S&P 500 schloss den Handelstag mit einem Minus von 1,2 Prozent, während der technologielastige Nasdaq 100 um 1,1 Prozent nachgab. In den ersten Handelsminuten verzeichnet der DAX ein Minus von 0,26 Prozent und fällt auf 15.725,83 Punkte.

Diverse Faktoren drücken auf die Stimmung am Markt. So erwägt die Ratingagentur Fitch ein mögliches Downgrade der großen Wall Street Banken. falls sie ihre Einschätzung der Gesundheit des Sektors weiter nach unten korrigieren müsse, sagte Fitch-Analyst Chris Wolfe in einem CNBC-Interview. Thomas Altmann von QC Partners kommentiert in seinem morgendlichen Ausblick: "Dieser Schritt könnte auf dem Parkett Angst vor einem Wiederaufflammen der US-Bankenkrise aus dem März schüren."