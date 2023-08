DAX – Marktteilnehmer verweigern hartnäckig die Marktbreite

Die große Unterstützungszone konnte noch immer gehalten werden. Allerdings war es auch am gestrigen Handelstag sehr knapp. Erst gegen Ende der Handelssitzung konnte sich der Markt ein wenig vom Tagestief entfernen. Auch wenn die Indikatoren im überverkauften Bereich notieren, sind bislang keine Kauftendenzen zu beobachten. Was allerdings positiv auffällt, ist die Tatsache, dass weiterhin bei fallenden Notierungen keine Marktbreite zu beobachten ist. Dies äußert sich unverändert in niedrigen und noch immer rückläufigen Umsätzen. Damit besteht kein Abgabedruck, was den Index bislang über der alten Unterstützungszone hält. Dies ist zwar keine Garantie für ein Halten dieses Bereichs, sollte aber zumindest eine Chance darstellen wieder nach oben zu drehen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer