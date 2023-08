PEKING (dpa-AFX) - In China sind die Wohnungspreise für Neubauten im Juli erneut gesunken. Im Monatsvergleich seien die Preise für Neubauwohnungen um 0,23 Prozent gefallen, wie das Amt für Statistik am Mittwoch in Peking mitteilte. Es ist der zweite Preisrückgang in Folge, nachdem es im Juni bereits einen leichten Dämpfer um 0,06 Prozent gegeben hatte. Mit Ausnahme einer Stagnation im Januar waren die Preise diese Neubauten seit Beginn des Jahres kontinuierlich gestiegen.

Wie die Statistikbehörde weiter mitteilte, sei in 49 von 70 erfassten Städten ein Rückgang der Neubaupreise verzeichnet worden. Dies sei der höchste Wert in diesem Jahr. Bei den bereits bestehenden Immobilien seien die Preise in 63 der erfassten Städte gesunken.