Revolution in der Steuerberatungsbranche Guhr Steuerberatung führt 100% HomeOffice Jobs für Steuerfachkräfte ein! (FOTO)

Berlin (ots) - Die Guhr Steuerberatung, eine renommierte Steuerberatungskanzlei

mit Sitz in Berlin-Friedrichshain, hat die Steuerberatungsbranche auf den Kopf

gestellt, indem sie als Vorreiter eine bahnbrechende Veränderung einführt. Ab

sofort bietet das Unternehmen 100% HomeOffice Jobs für hochqualifizierte

Steuerfachkräfte an.



In einer Zeit, in der sich die Arbeitswelt rapide verändert, hat die Guhr

Steuerberatung den Mut aufgebracht, neue Wege zu beschreiten . Als Spezialist

für steuerliche Beratung und Betreuung von Freiberuflern und Gewerbetreibenden

hat die Kanzlei erkannt, dass die traditionelle Vorstellung von Büroarbeit

überdacht werden muss.