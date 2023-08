BERENBERG stuft Norma Group auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group nach einem Treffen mit dem neuen Vorstandschef auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Ihre Einschätzung des Verbindungstechnik-Spezialisten decke sich mit jener des neuen Vorstandschefs Guido Grandi, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Norma habe ein gutes Produktportfolio, das Megatrends wie Regenwassermanagement, Wasserknappheit und Elektrifizierung adressiere. Der Margenrückgang in den vergangenen zehn Jahren sei zum Teil durch selbstverschuldete Produktionsineffizienzen ausgelöst worden, was ein gewisses Selbsthilfepotenzial impliziere./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2023 / 16:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 15,84EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Yasmin Steilen

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m