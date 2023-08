69 % der Mütter minderjähriger Kinder waren 2022 erwerbstätig

WIESBADEN (ots) -



- Anteil erwerbstätiger Mütter minderjähriger Kinder um 9 Prozentpunkte im

Vergleich zu 2005 gestiegen

- Die Erwerbstätigkeit von Vätern ist im selben Zeitraum von 88 % auf 92 %

gestiegen

- Bei zwei Dritteln der Paare mit minderjährigen Kindern waren 2022 beide

Elternteile erwerbstätig (2005: 54 %)

- Bei 65 % der gemischtgeschlechtlichen erwerbstätigen Elternpaare arbeitete

2022 der Vater Vollzeit und die Mutter Teilzeit



Im Jahr 2022 waren 69 % der Mütter minderjähriger Kinder erwerbstätig. Gegenüber

dem Jahr 2005 hat die Erwerbstätigenquote von Müttern damit von 60 % um rund 9

Prozentpunkte zugelegt. Wie das Statistische Bundesamt auf Basis von Ergebnissen

des Mikrozensus weiter mitteilt, stieg die Erwerbstätigkeit von Vätern im selben

Zeitraum von 88 % auf 92 % weniger stark. Seit der Einführung des Elterngelds im

Jahr 2007 ist damit sowohl die Erwerbstätigkeit von Müttern als auch die

Erwerbstätigkeit von Vätern gestiegen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die größten Unterschiede in der Erwerbstätigkeit von Müttern und Vätern findensich bei den Eltern jüngerer Kinder: Ist das jüngste Kind im Haushalt wenigerals ein Jahr alt, so war 2022 nur rund jede achte Mutter erwerbstätig (13 %), imVergleich zu 87 % der Väter. Bei Kindern im Alter von zwei bis unter drei Jahrenwaren 64 % der Mütter und 92 % der Väter erwerbstätig. Während sich dieErwerbstätigkeit von Vätern je nach Alter des Kindes lediglich zwischen 87 % und93 % bewegte, stieg sie bei Müttern mit zunehmendem Alter des jüngsten Kindesdeutlich stärker an.Am deutlichsten fällt der Anstieg der Erwerbstätigkeit von Müttern im Zeitraumvon 2005 bis 2022 aus, wenn das jüngste Kind im Alter von einem bis zwei oderdrei bis sechs Jahren (+ 16 Prozentpunkte) oder von zwei bis drei Jahren (+ 24Prozentpunkte) war. Bei einem jüngsten Kind ab sechs Jahren fiel der Anstiegmoderater aus (+ 8 bis 13 Prozentpunkte). Es liegt nahe, dass der Ausbau derKinderbetreuung zu dieser Entwicklung beigetragen hat. Angesichts derZielsetzung des Elterngelds, Väter stärker an der Betreuung der Kinder zubeteiligen, ist es bemerkenswert, dass die Erwerbstätigenquote auch bei denVätern mit kleinen Kindern gestiegen ist - wenngleich deutlich geringer als beiden Müttern.Bei zwei Dritteln der Elternpaare waren beide Elternteile erwerbstätigBei 66 % aller gemischtgeschlechtlichen Paare mit minderjährigen Kindern warenim Jahr 2022 beide Elternteile erwerbstätig. Bei weiteren 26 % der Paare war nurder Vater erwerbstätig, bei rund 3 % nur die Mutter. Im Jahr 2005 waren noch bei54 % der Elternpaare beide Partner erwerbstätig. Der Anteil der Paare, bei denen