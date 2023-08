MedAlliance gibt den Abschluss der Patientenrekrutierung in die SAVE-Studie mit SELUTION SLR zur Behandlung von AV-Fisteln bei Nierendialysepatienten bekannt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Genf, Schweiz (ots/PRNewswire) - MedAlliance hat den Abschluss derPatientenrekrutierung in die klinische SAVE-Studie mit dem SELUTION SLR(TM) 018DEB (wirkstoffabgebenden Ballon) zur Behandlung misslungener AVF (arteriovenöseFisteln) bei Patienten in der Nierendialyse bekanntgegeben. SELUTION SLR ist einneuartiger Sirolimus-freisetzender Ballon, der ähnlich wie einmedikamentenfreisetzender Stent (Drug-Eluting Stent, DES) eine kontrollierte,anhaltende Freisetzung des Medikaments ermöglicht.SAVE (Use of the S elution Sirolimus Eluting Balloon for Dysfunctional AV acc Ess Treatment Indications) ist eine zukünftige, multizentrische, einfach blinde,randomisierte und kontrollierte Studie. 84 Patienten wurden nach demZufallsprinzip ausgewählt und erhielten entweder eine standardmäßigeHochdruck-Ballonangioplastie mit anschließender lokaler Anwendung von SELUTIONSLR oder eine Hochdruck-Ballonangioplastie ohne weitere Behandlung der Läsionen.Die Probanden sind an drei Standorten in Europa und Singapur ausgewählt wordenund werden bis zu 24 Monate lang beobachtet. Endpunkte der Studie sind dieprimäre Durchgängigkeit nach sechs Monaten mit angiografischer Nachuntersuchungund das Nichtauftreten schwerwiegender unerwünschter Nebenwirkungen nach 30Tagen. Wichtige sekundäre Endpunkte nach sechs Monaten sind der klinischeErfolg, das Nichtauftreten schwerwiegender unerwünschter Nebenwirkungen, spätauftretender Lumenverlust und binäre Gefäßverengungen. (clinicaltrials.govNCT04327609)."Wir freuen uns sehr auf die Analyse des primären Endpunkts dieser wichtigenStudie nach sechs Monaten, da dies die erste prospektive randomisierte Studiemit einem Sirolimus-beschichteten Ballon bei AVF-Patienten mit angiografischerNachuntersuchung ist. Darüber hinaus haben wir auch den Fistelvolumenstromgemessen, der ein weiterer wichtiger Indikator für eine misslungene oderaufrechterhaltene Fistelfunktion sind. Ich danke MedAlliance dafür, dass sieeine Studie für diese schwierige Patientengruppe initiiert haben," erklärte derleitende Prüfarzt Dr. Konstantinos Katsanos, MSc, MD, PhD, EBIR,Außerordentlicher Professor für Interventionelle Radiologie amUniversitätsklinikum Patras in Griechenland."MedAlliance wird weiterhin in aussagekräftige klinische Studien investieren, umdie Sicherheit und Wirksamkeit von SELUTION SLR in verschiedenenPatientengruppen zu untersuchen," fügte Jeffrey B. Jump, Präsident und CEO vonMedAlliance, hinzu. Dialysepatienten sind auf den Zugang angewiesen , um ihre