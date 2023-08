Doch die extrem steile Kursentwicklung seit dem Boden aus August letzten Jahres um 33,44 Euro könnte noch ihren Tribut an der markanten Widerstandszone um das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement und der Kursmarke von 58,70 Euro in Form einer gesunden Konsolidierung zur Unterseite fordern. Mögliche Auffangpunkte sind zunächst einmal der 50-Wochen-Durchschnitt bei 55,44 Euro, darunter der Bereich um 52,55 Euro. Spätestens an den Verlaufshochs aus Februar 2020 von 48,38 Euro dürfte aber wieder größere Kaufbereitschaft vorliegen. Marschiert die Aktie dagegen auf der Oberseite durch und bekräftigt ihren Kursanstieg über das 138,2 % Fibo durch einen Wochenschlusskurs, könnten Kursziele am 161,8 % Fibo sowie der Kursmarke von 56,05 Euro ausgerufen werden. Bislang ist das Papier auf jeden Fall auf der Long-Seite zu bewerten.

Talanx AG (Wochenchart in Euro) Tendenz: