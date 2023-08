Dynamische Entscheidung an 15700 im DAX

Als Videoanalyse:

In der Morgenanalyse am 14.08.2023 erwartete ich einen Rücklauf im DAX zur 15.700 und damit an die breite Unterstützung, wie hier noch mal zu sehen ist (Rückblick):

Der kam dann aber erst am Dienstag. Diesen Umweg nutzten wir dennoch im Trading, denn so ergab sich am Dienstag in der Nähe der 15.950 aus der Vorbörse (Bericht gestern) ein Short-Szenario:

Zunächst mit einer ersten Position gestartet, kamen dann leider nicht weitere Positionen bis zu diesem Widerstand ins Depot. So managte ich diese eine Position live unterhalb des Widerstandes wie folgt:

Technisch kam es direkt später zum Trendbruch im XETRA-Bild und damit weiterem Momentum. Da die Vorbörse jedoch stärker war, entscheid ich mich zum Take Profit, also der Gewinnmitnahme an gezeigter Schwelle und staunte später etwas, wie schnell wir uns dann wieder der 15.800 annäherten:

Im weiteren Verlauf wurde sogar die 15.700 angelaufen, die zwar schon für Montag auf der "Agenda" stand, aber dann eben am Dienstag ihre Anziehungskraft und später auch Punkt für die Gegenreaktion aufzeigen konnte:

Auch dort gab es einen Livetrade, der von dieser Marke aus auf der Long-Seite dann entsprechend Punkte generierte:

Am Ende des Handelstages konnte das Minus jedoch nicht aufgeholt werden, wie die Daten der Börse Frankfurt hier aufzeigen:

Was leite ich daraus für den aktuellen Handelstag ab?

DAX-Start in den Mittwoch

Mittelfristig gilt das Hauptaugenmerk daher weiter der 15.700. Hält der Markt die Zone und kann sich wieder zur 15.800 oder höher arbeiten?

International war der DAX in einem sehr guten Umfeld, denn auch der Dow Jones und der Nasdaq verloren an Boden und machten damit die Erholung vom Montag fast komplett zunichte:

Damit ist der Nasdaq fast wieder an der 15.000 und entscheidet dort, ob der Abwärtstrendkanal fortgesetzt wird:

Damit sind die Voraussetzungen für den DAX gemischt und in der Vorbörse stand bereits die 15.700 zur Disposition:

Nach der schwachen Vorbörse haben wir nun auch wieder die 15.800 auf der Agenda. Ein Level, an dem wir gestern mehrfach Anschluss fanden und wo sich die Frage stellt, ob der Markt hier abprallt oder dies nur eine Zwischenstation in der aktuellen Erholung darstellt:

Alles Weitere dann gern in der Livetrading-Session mit Dir zusammen.

Auf welche Ereignisse achten wir heute abseits der Charttechnik?

Termine für Mittwoch den 16.08.2023

Gegen 11.00 Uhr erwarten wir eine Menge Daten aus EU-Ebene. Mit dem BIP und der Industrieproduktion stehen weitere Impulse für den Markt parat.

14.30 Uhr stehen dann die US-Baugenehmigungen auf der Agenda und wenig später die US-Industrieproduktion.

Am Abend ist 20.00 Uhr das FOMC Protokoll wichtig, denn es enthält viele Randnotizen der letzten US-Sitzung der Notenbank FED.

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Zudem stehen weitere Quartalszahlen in dieser Woche auf der Agenda, welche hier in der Übersicht pro Tag dargestellt sind:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

