Die zuvor so euphorischen Aktienmärkte stehen jetzt auf der Kippe - und wenn den Bullen nicht schnell ein Konter gelingt, wird es unschön! So schloß der weltweite Leitindex der globalen Akttienmärkte, der S&P 500, erstmals seit dem 28.März unter seinem 50-Tagesdurchschnitt (in den USA werden solche Parameter sehr genau beobachtet). Die Belastungsfaktoren: Geld wird teurer (steigende Anleihe-Renditen), der Dollar wird stärker (damit werden Schulden teurer), Chinas Wirtschaft bleibt weiter extrem schwach, und die Fed wird die Zinsen absehbar nicht senken können (womit Geld längerfristig teuer bleibt und Anleihien immer mehr eine Alternative zu Aktien sind). Das Fall-Potential für die Märkte ist nach der Rally, die ein Goldlocks-Szenario eingepreist hatte, also sehr hoch. Andererseits sind die Märkte im kurzen Zeitfenster überverkauft - aber die Bullen müssen jetzt ihre Chance auch wirklich nutzen, sonst..

Hinweise aus Video:

1. China: Kommt die Bankenkrise? – Schattenbank verpasst Zahlung

2. China in der Krise: 24-Punkte-Plan gegen Investorenflucht

3. Dax: Jetzt geht es um die Wurst – Hält die Unterstützung?

Das Video "Aktienmärkte auf der Kippe - Bullen brauchen jetzt den Konter! " sehen Sie hier..