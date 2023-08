Adcore lanciert neue Media Blast App für kleine Geschäftskunden

TORONTO, ON / 15. August 2023 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO) (OTCQX:ADCOF) (FSE:ADQ), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform, die digitales Marketing auf mühelose und zugängliche Weise ermöglicht, gab heute die Einführung einer neuen Marketing-Cloud-App, Media Blast, bekannt, um seine kleinen Geschäftskunden bei ihren digitalen Werbeanforderungen zu unterstützen. Die neue Anwendung hilft Vermarktern dabei, ein größeres Publikum zu erreichen, indem sie mehrere Google Ads-Agenturkonten einrichten und gleichzeitig Budgets für diese Konten effizient verwalten und zuweisen.

Die Media Blast-App wurde entwickelt, um die digitale Werbung für kleine Unternehmen zu vereinfachen. Mit dieser App müssen sich Werbetreibende keine Sorgen über Kontosperrungen machen und können unbegrenzt viele Google Ads-Konten ohne Ausgabenbeschränkungen erstellen. In nur wenigen Schritten können Werbetreibende so viele Einzel- oder MCC-Konten einrichten, wie sie benötigen, und sofort mit der Werbung beginnen. Die App bietet ein einziges Dashboard, auf dem die Nutzer alle Daten ihrer Werbekonten überwachen können, was die Überwachung und Verwaltung ihrer Kampagnen erleichtert. Außerdem können die Nutzer ihr Budget mühelos auf die verschiedenen Werbekonten verteilen und kontrollieren und so sicherstellen, dass sie über die Flexibilität und Effizienz verfügen, die sie zur Unterstützung ihrer individuellen Werbeziele benötigen.

Omri Brill, CEO von Adcore, erklärte: "Wir freuen uns sehr, den Start der Media Blast App anzukündigen. Sie ist eine wesentliche Ergänzung unserer Marketing Cloud, die unserer Vision als One-Stop-Technologie-Hub für Online-Vermarkter deutlich entspricht. Diese App ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, unsere Lösungen über die gesamte Media Journey hinweg zu erweitern, angefangen bei der Kontoeröffnung und der Finanzierung. Wir haben Media Blast speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt, um deren einzigartige Bedürfnisse zu erkennen und eine Lösung anzubieten, die sowohl leistungsstark als auch benutzerfreundlich ist. Wir haben bereits ein wachsendes Interesse an dieser neuen App festgestellt, und die Tatsache, dass sie in Rekordzeit Umsätze generiert, ist ein starker Indikator für den echten Bedarf auf dem Markt, den die App löst. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei unserem engagierten Team bedanken, dessen harte Arbeit und Kreativität diesen Erfolg möglich gemacht haben. Gemeinsam ebnen wir den Weg für ein integriertes und nahtloses Marketingerlebnis", so Brill abschließend.