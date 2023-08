Mehrwerk übernimmt Beyond-Banking-Experten Tenerity in Deutschland

Bielefeld (ots) - Die Mehrwerk GmbH hat die deutschen Töchter des amerikanischen

Wettbewerbers Tenerity GmbH und Professional Travel GmbH (PTG) übernommen. Damit

setzt das auf Mehrwertlösungen für Banken, Versicherungen und Energieversorger

spezialisierte Unternehmen mit seiner vierten Übernahme in diesem Jahr seinen

Wachstumskurs fort. Erst im vergangenen Monat hatte das inhabergeführte

Bielefelder Unternehmen den Erwerb des Hamburger FinTechs Etvas bekannt gegeben.



"Mit Tenerity sind wir im Beyond Banking in Deutschland zukünftig noch stärker

aufgestellt. Gemeinsam können wir neue Potenziale erschließen und die Angebote

für unsere gemeinsame Kundenbasis weiter ausbauen. Professionelle Abwicklung,

umfassende Beratung, State-of-the-Art-Technologie - all das kommt für unsere

Kunden effektiv aus einer Hand", sagt Mehrwerk-Partner Niels Kokkeel. Neben der

Übernahme wurde eine strategische Kooperation mit der bisherigen

Muttergesellschaft Tenerity International im Bereich Cyber Services für

Endkunden in Deutschland begründet.





"Tenerity hat sich in den vergangenen Jahren als innovativer Partner imklassischen Mehrwertkundengeschäft etabliert und ist bekannt für intelligenteund profitable Kundenbindungsprogramme, die messbar und nachhaltig eine stärkereBindung zwischen Marke und Kunde aufbauen. Renommierte Großkunden sprechen fürdie Qualität der Leistung", sagt Mehrwerk Gruppe-CFO Jan Streich.Mit dem 55-köpfigen Tenerity-Team in Hamburg wächst die Mehrwerk Gruppe inDeutschland auf mehr als 500 Mitarbeiter und über 200 Unternehmenskunden mitServices für mehr als 10 Millionen Haushalte in Deutschland. "Wir bauen unsereführende Position im Markt für Mehrwertleistungen hierzulande kontinuierlichaus. Neben dem Kundenportfolio ist für uns vor allem das hochqualifizierte Teamvon großem Wert. Auch Hamburg als unser fünfter Standort in Deutschland ist fürviele Talente sehr attraktiv. Dabei bleiben wir unserer ostwestfälischenHerkunft treu und behalten unseren Hauptsitz in Bielefeld", so CEO und Gründervon Mehrwerk Frank Hippen.Michele Conforti, President und Managing Director International von Tenerity,begrüßt die erfolgreiche Transaktion mit dem deutschen Branchenprimus: "Wirfreuen uns, einen so starken und innovativen Partner für die Weiterentwicklungunserer Aktivitäten in Deutschland gefunden zu haben. Beide Unternehmen ergänzensich und können gemeinsam künftig noch bessere Dienstleistungen wiebeispielsweise Cyber Services anbieten."Die Muttergesellschaft Tenerity hat ihren Hauptsitz in Stamford, Connecticut,und ist in 15 Ländern international aktiv.Über Mehrwerk ( https://www.mehrwerk.de/ )Die Mehrwerk Gruppe GmbH ist ein 2011 gegründeter, inhabergeführterKomplettanbieter für Mehrwertleistungen mit Sitz in Bielefeld. Die Gruppesteigert mit Mehrwertlösungen nachhaltig und messbar die Erträge undKundenbindung ihrer Unternehmenskunden. Mehr als 500 Mehrwertexperten sorgen fürreibungslose Abläufe, schnelle Umsetzungen und innovative Ideen bei mehr als 200Unternehmenskunden aus den Branchen Finanzen, Energie, Handel und Medien undihren mehr als 10 Millionen an die Mehrwertprogramme angeschlossenen Haushalten.Die Leistungen umfassen Dutzende von Zusatzleistungen aus den BereichenRabatte/Cashback und Sicherheit/Assistance. Als Herausgeber des "DeutschenMehrwertbarometers" ist das Unternehmen auch in der Marktforschung auf B2B- undB2C-Ebene tätig.