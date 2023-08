Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Eine aktuelle immowelt Analyse der Angebotsmieten vonStudentenwohnungen im Verhältnis zum Bafög-Höchstsatz zeigt:- Die Wohnpauschale reicht in 41 von 68 Städten nicht für die Miete, in 11Städten benötigen Studierende sogar mindestens die Hälfte der maximalen BafögFörderung, um die Kaltmiete zu bezahlen- Steigende Kosten: Zunehmende Belastung für Studierende durch gestiegeneEnergiekosten und Kaltmieten zehren die Erhöhung des Bafög-Satzes auf- München Spitzenreiter: Studierende müssen dort 74 Prozent ihres Bafögs für dieKaltmiete aufbringen, weitere teure Städte sind Frankfurt am Main undStuttgart mit jeweils 55 Prozent- Preiswerte Städte: In Chemnitz (24 Prozent) Gelsenkirchen (26 Prozent) undHalle (27 Prozent) ist der Anteil am geringstenDie Mieten steigen unaufhörlich, die Energiekosten verharren auf hohem Niveauund die weiterhin hohe Inflation treibt die Lebenshaltungskosten in die Höhe.Besonders Studierende treffen die steigenden Kosten extrem. Die letztjährigeErhöhung des Bafög-Höchstsatzes auf aktuell 934 Euro entlastet nur marginal.Eine aktuelle Analyse von immowelt zeigt: Aufgrund weiterhin steigender Mietenrelativiert sich die Bafög-Erhöhung fast vollends. Die Wohnpauschale von 360Euro reicht in 41 von 68 untersuchten Städten nicht aus, um die Kaltmiete einerdurchschnittlichen Studentenwohnung (1 bis 2 Zimmer, 40 Quadratmeter) zu zahlen.In den 11 teuersten Städten der Analyse müssen Studierende sogar mindestens dieHälfte des kompletten Bafög-Höchstsatzes für die Kaltmiete aufwenden."Die Finanzierung des Studentenlebens wird durch ansteigende Lebensmittelpreise,Energiekosten und Mieten zunehmend erschwert. Selbst Studierende mit derhöchsten Bafög-Förderung - die nur die wenigsten bekommen - sind starkbelastet", sagt immowelt Geschäftsführer Felix Kusch. "Statt pauschalerErhöhungen des Bafög-Satzes würde eine Anpassung an das Mietniveau derjeweiligen Stadt Studierenden eher helfen. Denn während in vielen Regionen imOsten die Wohnpauschale für die Miete reicht, geben Studierende in den teurenStädten im Süden einen Großteil des kompletten Bafög-Satzes für das Wohnen aus."Studentisches Wohnen besonders in größten Städten kostenintensivDie teuerste Stadt für Mieter ist München. In der bayrischen Landeshauptstadtmüssen Studierende 74 Prozent des aktuellen Bafög-Höchstsatzes für die Kaltmieteeiner 40-Quadratmeter Wohnung aufbringen. Die durchschnittliche Studentenwohnungkostet in der Isarmetropole 690 Euro, im Vorjahr waren es noch 661 Euro. DieBundeshauptstadt Berlin ist gemessen an der Anzahl der Studierendendeutschlandweit die beliebteste Stadt, um sich akademisch weiterzubilden. Dort