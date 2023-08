adesso: Ergebnisdelle sollte rasch überwunden werden

Nach Darstellung von SMC-Research habe die adesso SE für das erste Halbjahr durchwachsene Zahlen mit einem überraschend starken Umsatzwachstum, aber auch mit einer deutlichen Ergebnisverschlechterung gemeldet. Da die gesunkene Auslastung, die zentrale Ursache der Ergebnisschwäche, inzwischen korrigiert worden sei, traut der SMC-Analyst Adam Jakubowski dem Unternehmen weiter zu, die diesjährigen Ziele zu erreichen und das Ergebnis zu steigern.

adessso habe laut SMC-Research das sehr dynamische Umsatzwachstum des ersten Quartals auch in den Monaten April bis Juni fortgesetzt, so dass die Erlöse in Summe der ersten sechs Monate um fast 33 Prozent auf 546,3 Mio. Euro gesteigert worden seien.