Motorola Solutions stattet Polizeibeamte in Sachsen-Anhalt mit Bodycams aus (FOTO)

Berlin (ots) - Das Innenministerium des Landes Sachsen-Anhalt

(https://mi.sachsen-anhalt.de/) hat Motorola Solutions

(https://www.motorolasolutions.com/de_xc.html) , einen weltweit führenden

Anbieter von sicherheitskritischen Kommunikationslösungen, beauftragt, die

Polizeibeamten des Landes mit VB400 Bodycams (https://www.motorolasolutions.com/

de_xc/video-security-access-control/body-worn-cameras/vb400.html#tabproductinfo)

auszustatten.



Die Einführung der Bodycams bei den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Stendal

und der Polizeifachhochschule in Aschersleben ist der Startschuss für eine

flächendeckende Einführung von Bodycams bei fast allen Einsatzkräften in

Sachsen-Anhalt. Die neuen Kameralösungen sollen dazu beitragen, potenziell

gefährliche Situationen zu deeskalieren sowie die Sicherheit und Transparenz im

Einsatz zu erhöhen.





Motorola Solutions implementiert die robusten VB400 Bodycams zusammen mit einerVideoManager-Softwarelösung (https://www.motorolasolutions.com/de_xc/video-security-access-control/body-worn-cameras/videomanager.html#taboverview) zurVerwaltung digitaler Beweismittel, mit Hilfe derer die aufgezeichneten Videosautomatisch gespeichert und mit Zeit, Datum und Ort sowie den von den Beamtenhinzugefügten Einsatzdaten versehen, beweissicher archiviert werden können. Dieneue Video-Management-Lösung soll nahtlos in bestehende Polizei-Systeme undArbeitsabläufe integriert werden.Mit einer intuitiven Bedienung sowie der langen Akkulaufzeit von bis zu zwölfStunden bietet die VB400 Bodycam von Motorola Solutions optimaleLeistungseigenschaften. Sie verfügt außerdem über eine automatischeVor-/Nachlauf-Aufzeichnungsfunktion, sodass sich Ereignisse bis zu 120 Sekundenvor dem manuellen Aufnahmestart dokumentieren lassen können. Einsatzkräftekönnen damit unerwartete Situationen aufzeichnen, ohne den Beginn eines Vorfallszu verpassen.Die Bodycams könnten künftig auch mit einem breiten Spektrum an Sensoren, wieder sogenannten Holster Aware-Funktion (http://www.motorolasolutions.com/content/dam/msi/docs/EA_Collaterals/ENGLISH/bwc/holster-aware-brochure.pdf) ,ausgestattet werden, die automatisch eine Aufzeichnung starten und live in dieEinsatzzentrale überträgt, sobald ein Beamter seine Waffe zieht."Die Integration von Bodycams in die Ausbildung der Einsatzkräfte durch diePolizeifachhochschule Aschersleben macht deutlich, wie bedeutsam der Einsatz vonVideotechnologie heute für Sicherheitsorganisationen ist ", sagt Axel Kukuk,Country Manager Deutschland bei Motorola Solutions. "Ziel ist es, dass sich dieneuen Bodycams mit VideoManager-Softwarelösung nahtlos in die von der Polizeiverwendeten Backend-Systeme einfügen, wie beispielsweise der Fallbearbeitung,und somit dazu beitragen, die Effizienz im Alltag aber auch die Zusammenarbeitzwischen Polizeidienststellen zu verbessern."Motorola Solutions ist seit über 50 Jahren ein zuverlässiger Partner derdeutschen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Dieintegrierten, sicherheitskritischen Kommunikationslösungen sind daraufausgelegt, Sprache, Video und Daten in einem einzigen vernetzten System zuvereinen, um den Informationsfluss, den Betriebsablauf und die Zusammenarbeitzwischen verschiedenen Einheiten zu verbessern und so die Sicherheit der Bürgerund Einsatzkräfte zu fördern.Über Motorola SolutionsMotorola Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von sicherheitskritischenKommunikationslösungen für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgabensowie Unternehmen. Unsere Lösungen mit Fokus auf Digitalfunk, Videosicherheitund Zugangskontrolle, Leitstellensoftware sowie Managed- und Support-Servicesbieten Kunden ein integriertes Gesamtportfolio, das dazu beiträgt, Städtesicherer und Unternehmen erfolgreicher zu machen. Weitere Informationen unterhttp://www.motorolasolutions.de .