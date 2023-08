"Furniture China 2023" und "Maison Shanghai 2023" IN NOW! - 11. bis 15. September 2023

furniturechina2023-registration) 2023" und "Maison Shanghai 2023" werden vom 11.

bis 15. September 2023 in Shanghai, China, stattfinden. Die Veranstaltung, die

von der "Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co. Ltd."

ausgerichtet wird, soll die Kreativität von "Design + Life" präsentieren und

eine neue Welle des idealen Wohnens in der chinesischen Möbelindustrie fördern.

Sie wird über 200.000 Facheinkäufer aus 160 Ländern anziehen und eine riesige

Ausstellungsfläche von 300.000 Quadratmetern einnehmen.



Das Thema der Veranstaltung "IN NOW!", spiegelt den Aufstieg der Z-Generation

als neue Konsumenten mit unterschiedlichen Lebensvorstellungen wider. Die

Veranstaltung wird sich auf die neue Marktnachfrage konzentrieren und

originelles Design, High-End-Anpassung, umweltfreundliche Intelligenz,

Zukunfts-Büro, Boutique-Outdoor, gesunder Schlaf, innovative Materialien,

künstlerische weiche Dekoration und kreative Beleuchtung vorstellen.