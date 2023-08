Ausgezeichnet für den "Höchsten Kundennutzen" PAYBACK ist erneut Kundenkönig (FOTO)

München (ots) - Deutschlands größtes und beliebtestes Bonusprogramm PAYBACK

erhält erneut die Auszeichnung "Kundenkönig für Unternehmen mit dem höchsten

Kundennutzen". Das Marktforschungsunternehmen Service Value hat in Kooperation

mit der BILD Zeitung anhand einer umfangreichen Kundenbefragung ermittelt, dass

PAYBACK in der Kategorie "Bonusprogramme" mit deutlichem Abstand den

Spitzenplatz einnimmt. Für die Studie wurden insgesamt über 516.000

Verbraucherurteile zu mehr als 2.000 Unternehmen eingeholt. Zu den Siegern in

weiteren Kategorien zählen u.a. OTTO, die LINDA Apotheken und TEDi.



"Der 'Kundenkönig' ist eine Auszeichnung, die uns ganz besonders freut. Denn sie

bestätigt unsere Mission, Kundinnen und Kunden das richtige Angebot, zur

richtigen Zeit über den richtigen Kanal zu unterbreiten. Dadurch sammeln sie

beim Einkaufen mit nur einer Karte oder App viele Punkte bei vielen Unternehmen

und sparen einen erheblichen Betrag im Jahr", so Florian Wolfframm, Mitglied der

PAYBACK Geschäftsleitung und VP Retail Sales & Marketing.