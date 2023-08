CBD (Cannabidiol) ist ein Wirkstoff mit einem breiten Anwendungsgebiet für Mensch und Tier, einem hohen Sicherheitsprofil und einer entsprechend attraktiven Wachstumsperspektive. Die Herausforderung liegt jedoch in der Optimierung der Bioverfügbarkeit von CBD, die bei oraler Verabreichung sehr gering ist. Deshalb forscht das kanadisch-israelische Unternehmen Innocan Pharma an CBD-Verabreichungsplattformen, die die Wirksamkeit und Wirkungsdauer deutlich erhöhen sollen.

Cannabidiol (CBD) ist ein Phyto-Cannabinoid aus der weiblichen Hanfpflanze, das bereits 1940 entdeckt wurde. Aber erst Jahrzehnte später, im Jahr 1963, identifizierte der israelische Wissenschaftler Dr. Raphael Mechoulam die Struktur von CBD¹. Seine Forschung brachte ihm den Titel "Godfather of Cannabis Research" ein. 1988 entdeckte Devane WA einen endogenen Cannabinoidrezeptor vom Typ 1 und 1993 wurde der Cannabinoidrezeptor vom Typ 2 von Thomas MS¹ erstmals erforscht. Dadurch wurde ihnen klar, dass der Körper auch in der Lage sein muss, Cannabinoide selbst zu produzieren. Tatsächlich entdeckten Devane und Sugiura zusammen mit Mechoulam später 2-AG und Anandamid - zwei der wichtigsten körpereigenen Endocannabinoide¹. Insgesamt offenbarten diese Forschungsergebnisse ein System in unserem Körper, das CBD als seinen Wirkstoff erkennen kann. Dies wiederum führte zu der Annahme, dass Phyto-Cannabinoide wichtige Substanzen für die pharmazeutische Forschung und Entwicklung sein können.

Andere, wissenschaftliche Entdeckungen haben CBD im Laufe der Zeit noch mehr Rückenwind verliehen. Dazu gehört zum Beispiel, dass CBD durch die Interaktion mit dem Endocannabinoid-System unseres Körpers die Regulierung verschiedener physiologischer Prozesse wie Schmerzempfinden, Stimmung, Appetit und Entzündungsreaktionen bewirken kann. Einen weiteren großen Erfolg feierte Cannabidiol mit der Veröffentlichung eines Berichts der Weltgesundheitsorganisation (WHO)², in dem bestätigt wird, dass CBD nicht süchtig macht, "keine signifikanten psychoaktiven oder kardiovaskulären Wirkungen" hat, kein individuelles oder gesellschaftliches Risiko darstellt, aber "vielversprechende therapeutische Vorteile" bietet. Dieser Bericht der Weltgesundheitsorganisation sorgte für eine größere Akzeptanz von Cannabinoiden und ebnete den Weg für neue Forschungen über das große, therapeutische Potenzial von CBD.