Schon wieder belasten schwache Daten aus China den Markt

von Sven Weisenhaus

Der DAX konnte gestern zu Beginn des Xetra-Handels noch kurz zulegen, verlor dann aber binnen einer Stunde rund 150 Punkte bzw. fast 1 %. Und wenig später ging es sogar noch weiter abwärts. Diese Kursschwäche überrascht mich nicht, wohl aber, dass sie nicht schon vor dem offiziellen Handel eingetreten ist. Denn aus China kamen wieder einmal schwache Wirtschaftsdaten.

Schwächer als im Vormonat und schwächer als erwartet

Die Industrieproduktion der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ist im Juli „nur“ noch um 3,7 % gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Was auf den ersten Blick nach einem beachtlichen Wachstum aussieht, relativiert sich, wenn man den bedenkt, dass im Juni noch ein Anstieg um 4,4 % verzeichnet wurde und Analysten erneut ein Plus in dieser Größenordnung erwartet hatten.