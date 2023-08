Wirtschaft Ampel will Preisbremsen-Wirkung noch nicht abschließend bewerten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hält es noch für zu früh, um abschließende Schlussfolgerungen zur Wirkung der Energiepreisbremsen zu ziehen. In einem Bericht an den Bundestag, der am Mittwoch vom Kabinett auf den Weg gebracht wurde, kommt sie zu dem Schluss, dass die Mehrbelastung für Haushalte durch gestiegene Energiekosten "in der Breite effektiv reduziert werden konnte".



Der Bericht könne insgesamt aber nur einen "ersten Einblick" in die Wirkung der Energiepreisbremsen geben. Denn "wichtige Aspekte" könnten wegen der erst kurzen Laufzeit noch nicht betrachtet werden. Hierzu zähle insbesondere das Energiesparverhalten der Haushalte entlang der Einkommensverteilung.