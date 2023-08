Köln (ots) -



- Gen-Z im DIY-Modus: 59% bauen ihre Websites selbst

- Digitale Technologien als Umsatzgaranten: Websites als treibende Kraft für 79%

aller Befragten

- Technologie-affine Vorreiter: Junge Unternehmer:innen nutzen verstärkt

Marketing-Automatisierungstools



GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), der Website- und Domain-Anbieter, der Unternehmen

weltweit zum Geschäftserfolg verhilft, veröffentlicht die neuesten Ergebnisse

seiner aktuellen Umfrage in Deutschland. Die gewonnenen Erkenntnisse

unterstreichen das umsetzungsorientierte Mindset der Generation-Z: 59% der

Kleinunternehmer:innen aus dieser Altersgruppe haben ihre Website eigenständig

erstellt. Im Vergleich dazu haben laut der Umfrage nur 48% der Millennials sowie

ebenfalls 48% der Unternehmer:innen aus der Gen-X bei der Erstellung ihres

Webauftritts selbst Hand angelegt.





Websites als Wachstumsmotor für den Umsatz deutscher Kleinunternehmer:innenDie Umfrageergebnisse verdeutlichen auch ein eindeutiges Verständnis allerUnternehmer - unabhängig von ihrem Alter - vom potenziellen Einfluss einer gutgestalteten Website auf ihr Geschäft. So sind sich 79% der Befragten einig, dasssich ihre Website positiv auf den Umsatz auswirkt. Ebenso stimmen 38% derAussage zu, dass die Unternehmenswebsite als Katalysator für Verkäufe aufanderen Kanälen dient. Darüber hinaus betonen 43% der Befragten, dass ihreWebsite ihnen Zugang zu neuen Zielgruppen ermöglicht.Bei der Nutzung von Marketing-Tools zeigt sich vor allem bei der Generation-Zeine deutliche Affinität zu den Themen Technologie und Automatisierung: Ganze79% der Befragten aus dieser Altersgruppe nutzen Automatisierungstools für ihrMarketing, während es bei den Millennials 63% sowie bei der Generation-X 40%sind.Kleinunternehmer:innen planen Investitionen in Social-Media-MarketingDie Umfrage zeigt auch, welche Marketing-Aktivitäten deutscheKleinunternehmer:innen planen. So wollen mehr als die Hälfte (54%) derUmfrageteilnehmer:innen in Social-Media-Werbung investieren, während 49% derBefragten die Umstellung auf responsives Webdesign priorisieren. Weitere 47%planen eine Verbesserung ihrer Suchmaschinen-Platzierung (SEO), um ihreOnline-Sichtbarkeit zu steigern."Unsere GoDaddy-Umfrage zeigt, dass junge Unternehmer:innen in Deutschland großeLust haben, selbst Hand anzulegen, um ihr eigenes Business aufzubauen undwachsen zu lassen. GoDaddy freut sich darauf, ihnen dabei zu helfen, ihreZukunft in der digitalen Welt von heute zu gestalten, indem wir ihnen alleWerkzeuge und Ressourcen zur Verfügung stellen, die deutsche Unternehmer:innenbenötigen, um online erfolgreich zu sein", erklärt Alexandra Anderson, MarketingDirector bei GoDaddy Deutschland.Über die UmfrageDie GoDaddy Data Observatory wurde im März 2023 von Advanis in Brasilien,Kolumbien, Deutschland, Indien, Mexiko, den Philippinen, Singapur, Spanien,Thailand und den Vereinigten Staaten durchgeführt. Befragt wurden Inhaberinnenund Inhaber von Kleinunternehmen mit maximal 50 Beschäftigten. Für die Studiewurden insgesamt 4.682 Unternehmerinnen und Unternehmer befragt, darunter 480 inDeutschland. Weitere Informationen finden Sie unter https://de.godaddy.comÜber GoDaddyGoDaddy hilft Millionen von Unternehmer:innen auf der ganzen Welt bei derGründung, dem Wachstum und der Skalierung ihrer Unternehmen. Menschen kommen zuGoDaddy, um ihrer Business-Idee einen Namen zu geben, eine professionelleWebsite zu erstellen, Kund:innen zu gewinnen, ihre Produkte und Dienstleistungenzu verkaufen und Zahlungen online und persönlich entgegenzunehmen. Diebenutzerfreundlichen Tools von GoDaddy helfen Kleinstunternehmer:innen, ihrBusiness von einem einzigen Ort aus zu steuern - und die Experten von GoDaddystehen ihnen dabei rund um die Uhr zur Seite. Um mehr zu erfahren, besuchehttp://www.GoDaddy.com .Pressekontakt:Timm LeibfriedYPS Agentur für Kommunikationmailto:timm@yps.agency+49 1577 68 300 48Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122648/5581474OTS: GoDaddy Deutschland GmbH