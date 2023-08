Caravaning-Branche positiv gestimmt - 'gut gefüllte Auftragsbücher'

DUISBURG (dpa-AFX) - Die Caravaning-Branche blickt trotz stockender Lieferketten und Fachkräftemangels optimistisch in die Zukunft. "Die Auftragsbücher der Hersteller sind weiterhin gut gefüllt und die Nachfrage spartenübergreifend hoch", teilte der Caravaning Industrie Verband (CIVD) am Mittwoch in Duisburg mit. "Das Interesse an Reisemobilen und Caravans ist trotz aller Krisen ungebrochen groß und das Potenzial unserer Branche ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft", erklärte Verbandsgeschäftsführer Daniel Onggowinarso.

Anlass war die Messe "Caravan Salon", die am 25. August in Düsseldorf öffnet. Zur 62. Ausgabe werden rund 750 Aussteller erwartet. 2022 besuchten rund 235 000 Menschen die Messe. Letzter Messetag ist der 3. September. Der CIVD ist der ideelle Träger der Messe.