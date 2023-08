Researchstudie zählt den mit Jericho Energy Ventures verbundenen HALO Hydrogen Hub zu den Top 10 Hubs mit Aussicht auf Erfolg bei der Sicherung von Fördermitteln

Tulsa, Oklahoma, und Vancouver, British Columbia, den 16. August 2023 - Jericho Energy Ventures Inc. (TSXV:JEV)(OTC: JROOF)(FWB:JLM) („Jericho“, „JEV“ oder das „Unternehmen“) fühlt sich durch eine Analyse, die vor kurzem von Rystad Energy, einer unabhängigen Energieforschungs- und Business-Intelligence-Gesellschaft, durchgeführt wurde, in hohem Maße in seiner Arbeit bekräftigt.

Laut dieser Analyse rangiert der HALO Hydrogen Hub („HALO Hub“) auf dem eindrucksvollen zweiten Platz der zehn Wasserstoff-Hubs, von denen prognostiziert wird, dass sie sich im Rahmen des Programms Regional Clean Hydrogen Hubs („H2Hubs“) des US-amerikanischen Energieministeriums (Department of Energy, „DOE“) erfolgreich Finanzmitteln sichern könnten.

Die Initiative H2Hubs umfasst die Zuweisung von bis zu 7 Milliarden US-Dollar an Finanzhilfen zur Förderung der Errichtung von sechs bis zehn regionalen Hubs für sauberen Wasserstoff in den gesamten USA. Es wird erwartet, dass das DOE die Empfänger der Finanzmittel für die H2Hubs im Herbst 2023 bekannt geben wird.

Die Analyseergebnisse der Wasserstoff-Hubs von Rystad Energy wurden von Hydrogen Insight gemeldet und können unter dem folgenden Link abgerufen werden: www.hydrogeninsight.com/analysis/exclusive-the-top-ten-us-hydrogen-hubs-most-likely-to-win-7bn-of-government-funding/2-1-1493421

Wie von JEV bereits in einer früheren Pressemitteilung angekündigt, ist das Unternehmen ein stolzer Anteilseigner am HALO Hub, das ein überparteiliches Konsortium umfasst und sich über Oklahoma, Arkansas und Louisiana erstreckt. Zu den namhaften Partnern des HALO-Hub-Projekts gehören unter anderem Air Products, Baker Hughes, Cherokee Nation, GE, NextEra und Woodside.

Im November 2022 wurde der erste Konzeptvorschlag des HALO Hubs offiziell beim DOE eingereicht. Von insgesamt 79 Wasserstoff-Hubs, die anfängliche Vorschläge eingereicht haben, nahm das DOE 33, unter anderem das HALO Hub, in die engere Auswahl, um vollständige Antragsdokumente einzureichen und so jeweils bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar an Bundesmitteln zu erhalten.