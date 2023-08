Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt/Main (ots) - Die girocard liefert als eigenes, national optimiertesZahlungssystem entscheidende wirtschaftliche Vorteile für Akzeptanzstellen,Endkund:innen und die deutsche Kreditwirtschaft - zu diesem Schluss kommt eineaktuelle mehrdimensionale, wissenschaftliche Untersuchung des CFIN ResearchCenter for Financial Services der Steinbeis-Hochschule im Auftrag der EUROKartensysteme GmbH. Die Erhebung basiert auf einer bevölkerungsrepräsentativenBefragung von 2.000 Privatpersonen, einer strukturierten Befragung von 300Einzelhandelsunternehmen sowie qualitativen Interviews mit mehr als 10 Bank- undPaymentexperten, durchgeführt im 1. Halbjahr 2023. Studienleiter Professor Dr.Jens Kleine fasst die Ergebnisse zusammen: "Der Einzelhandel profitiert voneinem sicheren und zuverlässigen Bezahlverfahren, welches weitverbreitet und imWettbewerbsvergleich sehr kostengünstig ist. Für Endkund:innen sind das Bezahlenam Point of Sale und die Möglichkeit zum Geld abheben die wichtigsten Funktioneneiner Bezahlkarte. Das bietet die girocard und sie ist am Großteil derKontaktpunkte das kostengünstige Mittel der Wahl - online und internationalergänzt um andere Lösungen. Für die Kreditwirtschaft stellt das girocard-Systemeine wichtige Ertragssäule im Kartengeschäft dar und ist die Grundlage für eineumfassende und selbstbestimmte Bezahl- und Bargeldinfrastruktur." Oliver Hommel,Vorsitzender der Geschäftsführung der EURO Kartensysteme, ergänzt: "Mit derStudie zeigen wir die entscheidenden wirtschafltichen Vorteile des hiesigenZahlungssystems girocard und können diese auch umfassend qualifizieren sowie inTeilen erstmals quantifizieren."Deutscher Einzelhandel kennt finanzielle Vorteile der girocardKosten, Kundenakzeptanz, Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit sind dieKernelemente des Produkterfolgs der girocard im stationären Einzelhandel. DieStudie ermittelt durchschnittliche, umsatzabhängige Entgeltspannen für dieBezahlverfahren girocard, internationale Debit- und Kreditkarten sowie dasSEPA-Lastschriftverfahren. Für die girocard (ca. 0,19 bis 0,31 Prozent) liegtdiese deutlich geringer, als bei den internationalen Kartenlösungen(internationale Debitkarten ca. 0,37 bis 0,60 Prozent, internationaleKreditkarten ca. 0,72 bis 1,39 Prozent). Ausgehend von den ermittelten Spannenwurde in einem zweiten Schritt simuliert, wie sich die Kosten entwickeln, wennsich die Marktanteile der Bezahlsysteme (signifikant) verschieben. Im Vergleichzum Status Quo könnten die Zahlungsverkehrskosten für den Einzelhandel um 50