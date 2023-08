Assembly Ventures kündigt initialen Fonds in Höhe von 76 Millionen US-Dollar an, welcher sich auf die Mobilität von Menschen, Waren, Energie und Daten konzentriert

Assembly Ventures baut die erste unabhängige, transatlantische Wagniskapitalplattform auf, welche sich auf Investitionen im Mobilitätssektor fokussiert.

Die Firma verwaltet nach eigenen Angaben bereits 94 Millionen US-Dollar über ihre amerikanische Investmentplattform.

Der Investitionsbedarf in neue Mobilitätstechnologien wird noch dringender durch den Strategiewandel vieler westlicher Regierungen und Industrien, ihre technologischen Abhängigkeiten von China zu verringern und neu aufzustellen.

zu verringern und neu aufzustellen. Die fokussierte Investitionsthese wird von einem breiten Spektrum hochrangiger Unternehmen, Family Offices, institutioneller Investoren, privater Investoren und Organisationen von strategischer Bedeutung in den USA und Europa unterstützt.

DETROIT, 16. August 2023 /PRNewswire/ -- Die Wagniskapitalfirma Assembly Ventures ("Assembly") gab heute den erfolgreichen Abschluss ihrer ersten Fondsgeneration in Höhe von 76 Millionen US-Dollar bekannt und ist somit die erste unabhängige, transatlantische Wagniskapitalplattform mit Fokus auf den Mobilitätssektor. Assembly konzentriert sich sowohl auf Seed-, als auch Serie A & B Investitionen und treibt so transformative Mobilitätsinnovationen zu Land, Luft und See voran. Selbst Weltraumtechnologien, welche die globale Transportindustrie beeinflussen, sind Teil von Assemblys Investitionsthese.

Bereits 2020 identifizierten die Gründer Chris Thomas, Jessica Robinson und Felix Scheuffelen ein erhebliches Investitionspotenzial in Bereichen wie Batterietechnologien, Energielösungen, Klimatechnologien, Lieferkettenoptimierungen sowie in der Automobilproduktion - sowohl in den USA als auch in Europa. Es sind speziell diese Sektoren, die derzeit stark durch eine neue Industriepolitik vieler westlicher Regierungen gefördert werden.

Chris Thomas, Mitbegründer und Partner aus Detroit bekräftigt: „Wir glauben daran, dass die Welt an der Schwelle eines neuen geopolitischen Zyklus steht, in der der Westen zunehmend versucht, die Risiken durch eine zu starke Abhängigkeit von China zu verringern. In den kommenden Jahrzehnten erwarten wir eine tiefgreifende Umgestaltung vieler westlicher Volkswirtschaften, insbesondere in den Sektoren der Automobil- und Mobilitätsindustrie zusammen mit ihren jeweiligen Lieferketten. Von diesem Standpunkt ausgehend betrachten wir jede neue Investition. Wir haben einige essenzielle Startups mit fundamental weitreichenden Technologien identifiziert, welche in diesem neuen geopolitischen Kontext von strategischer Relevanz sind und in ihrer Geschäftsentwicklung dadurch massiv beschleunigt werden. Die Unternehmen in unserem Portfolio spiegeln diese neue Realität wider und wir werden sie in den kommenden Jahren durch unsere Expertise und unser Netzwerk bei ihrem Wachstum unterstützen. Weitere Startups werden über die nächsten Jahre in dieser Fondsgeneration noch hinzukommen. Dadurch wollen wir einen Beitrag leisten, die Welt in Richtung mehr Nachhaltigkeit und Freiheit bei gleichzeitigem Wachstum auszurichten."