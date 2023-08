IT-Spezialist syspro übernimmt Detego und bildet europäisches RFID-Entwicklungszentrum (FOTO)

Berlin (ots) - Der IT-Systemintegrator und führende europäische RFID-Spezialist

sys-pro GmbH (Berlin) übernimmt den in Graz (Österreich) ansässigen

RFID-Anbieter Detego GmbH. Durch diese Akquisition erweitert syspro seine

Entwicklungskapazitäten für maßgeschneiderte Lifecycle-RFID-Lösungen.



Das neue europäische RFID-Entwicklungszentrum in Berlin und Graz konzentriert

sich auf hochintegrierte, zukunftsorientierte Unternehmensanwendungen entlang

der gesamten Supply Chain und insbesondere für Kunden aus den Bereichen

Produktion, Logistik und Einzelhandel. syspro stattet u.a. Unternehmen und

Marken im Retail mit kundenindividuellen RFID-Lösungen für höchste

Bestandstransparenz aus und sorgt damit für beste Warenverfügbarkeit in allen

Kanälen.