Wirtschaft Bundesregierung will neuen Ampel-Streit bei Kabinettsklausur lösen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will den neuen Ampel-Streit über geplante Steuererleichterungen für Unternehmen bei der für Ende August geplanten Kabinettsklausur in Meseberg lösen. Man habe sich darauf geeinigt, bei der Klausur einen "wirtschaftspolitischen Schwerpunkt" zu setzen, sagte eine Regierungssprecherin am Mittwoch in Berlin.



Da wolle man dann auch das "Wachstumschancengesetz" verabschieden. Die Regierung sei sich darüber einig, dass eine Kindergrundsicherung und auch ein "Wachstumschancengesetz" beschlossen werden sollen, und bei beiden Projekten sei man "sehr weit" in der Ressortabstimmung. Es stünden aber noch "Einzelheiten der Ausgestaltung" aus.