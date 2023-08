Crash-Angst? Von wegen! Investoren so optimistisch wie lange nicht

Eine aktuelle Umfrage der Bank of America (BofA) unter über 200 internationalen Fondsmanagern zeigt: Die Investoren sind in Bezug auf Aktien so optimistisch, wie zuletzt im Februar 2022. Damals stand den Märkten der strenge Zinskurs der amerikanischen Zentralbank FED noch bevor. Die Erwartungen haben sich demnach aktuell deutlich verbessert, auch die Rezessionsangst schwindet.

Und das, obwohl die meisten Befragten nach wie vor glauben, dass sich das globale Wachstum in den nächsten zwölf Monaten abschwächt. „Die Anleger erwarten, dass sich die Inflation in den kommenden zwölf Monaten verlangsamt, und dass Zinssenkungen folgen“, so BofA-Analyst Micheal Hartnett, der die Untersuchung leitete. Die Erwartungen für Zinssenkungen seien sogar auf einem so hohen Niveau wie zuletzt im November 2008.