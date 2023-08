Die Oncoclínicas Group erzielte im zweiten Quartal 2023 ein Rekordergebnis von 309 Millionen Real und einen Nettogewinn von 35 Millionen Real

SÃO Paulo (ots/PRNewswire) - Eine effiziente Verwaltung des Betriebskapitals

erklärt einen großen Teil der Cashflow-Leistung. Der Nettogewinn stieg um 51%

(31% organisch), während das Ebitda ohne LTIP (ohne die nicht zahlungswirksamen

Auswirkungen des langfristigen Incentive-Programms) 268 Millionen Real

erreichte, 109% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres



Oncoclínicas (B3: ONCO3) verzeichnete im zweiten Quartal 2023 einen

Rekordnettogewinn des Unternehmens in Höhe von 1,4 Milliarden Real, ein Anstieg

um 51,1%. Die starke Leistung ist das Ergebnis eines signifikanten organischen

Umsatzwachstums um 31,4% im Vergleich zum Vorjahr, der Integration der im Jahr

2022 abgeschlossenen Akquisitionen und des Betriebs der Krebszentren , die ihr

Wachstum weiter beschleunigt haben. In dem im zweiten Quartal endenden

Zwölfmonatszeitraum (LTM Q2 2023) erreichte der Nettogewinn 5 Milliarden Real.

Die Daten wurden vom Unternehmen selbst veröffentlicht und dem Markt am Montag

dem 14.08. mitgeteilt ( https://ri.grupooncoclinicas.com/ )