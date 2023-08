Putin in der Zwickmühle: Russlands Reaktion auf den drastischen Rubel-Verfall!

Russlands Zentralbank hat in einer Dringlichkeitssitzung am Dienstag den Leitzins von 8,5 auf 12 Prozent angehoben. Hintergrund ist die Talfahrt der Landeswährung: Am Montag durchbrach der Rubel die psychologisch wichtige Unterstützung von 100 zum US-Dollar und war damit weniger wert als einen Penny. Höhere Zinsen sollen die Binnennachfrage dämpfen und damit den sich aufbauenden Inflationsdruck bremsen. Die Entscheidung brachte zumindest eine minimale Erholung mit sich: Am Mittwochvormittag kostete ein US-Dollar zeitweise 96,94 Rubel.

Die Präsidentin der Notenbank, Elvira Nabiullina, begründet die jüngste Rubel-Schwäche mit verschlechterten Bedingungen für Russlands Außenhandel. Im Juni fielen die Exporte gemessen in US-Dollar um 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr, zum Teil aufgrund weltweit sinkender Rohstoffpreise. Gleichzeitig stiegen die Importe um 18 Prozent, da Russlands Energieverkäufe die Wirtschaft ankurbelten, die Banken weiter Devisen anhäufen konnten und die bis dato lockere Geldpolitik zu höheren Inlandsausgaben führte.