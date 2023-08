Wo jetzt noch gute Kaufgelegenheiten am US-Aktienmarkt gefunden werden können

Die Rallye rund um Aktien, die vom Boom um die künstliche Intelligenz (KI) profitieren, hat sich zuletzt etwas abgekühlt. Und immer mehr Stimmen warnen davor, dass die zum Teil kräftigen Kursgewinne vom Jahresbeginn übertrieben gewesen sein könnten. Gleichzeitig rücken Warnsignale und globale Risiken wieder in den Fokus - wie zum Beispiel die Krise am chinesischen Immobilienmarkt und die steigenden Leitzinsen -, die zeitweise etwas in den Hintergrund gerückt waren.

Unternehmen, die in den letzten Monaten im Rampenlicht standen, sollten deswegen aktuell lieber verkauft werden, rät Dave Sekera, der Chef-Stratege für den US-Markt bei Morningstar. Wer in diesem Umfeld noch Kaufgelegenheiten finden will, muss etwas genauer hinschauen - kann aber durchaus noch einige günstige Aktien finden.