Rönesans Holding leitet den Bau einer 286 km langen elektrischen Eisenbahnstrecke übernimmt Leitung des Baus einer 286 km langen elektrischen Eisenbahn in der Südtürkei und fördert damit die Exportaktivitäten zwischen dem Ver

Istanbul, Türkei (ots/PRNewswire) - ISTANBUL, Türkei, 16. August 2023

/PRNewswire/-- Die Rönesans Holding gibt ihr Engagement für den Bau eines

transformativen, 286 km langen elektrischen Eisenbahnnetzes im Süden der Türkei

bekannt, das Großstädte über eine kohlenstoffarme Hochgeschwindigkeitsstrecke

miteinander verbinden soll. Dieses bahnbrechende Projekt, das von dem türkischen

Transportministerium genehmigt wurde, wird nicht nur die internationalen

Beziehungen und das Exportvolumen zwischen der Türkei und dem Vereinigten

Königreich stärken, sondern auch einen bedeutenden Beitrag zum

Wirtschaftswachstum und zur ökologischen Nachhaltigkeit der Region leisten.



Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h wird diese

Hochgeschwindigkeitsstrecke die Reisezeit von Gaziantep nach Mersin - dem

zweitgrößten Containerhafen der Türkei und einer florierenden Millionenstadt -

von sechs auf zwei Stunden verkürzen. Die verbesserte Verkehrsanbindung dürfte

der Region einen erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung bringen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Rönesans Holding bringt eine Fülle von Fachwissen und Erfahrung in diesesehrgeizige Eisenbahnprojekt ein. Sie ist in mehr als 30 Ländern vertreten undkann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Durchführung komplexer undgroßer Infrastrukturprojekte im Wert von mehr als 40 Mrd. EUR weltweitverweisen, wobei mehr als 70 % ihres Umsatzes im internationalen Geschäftaußerhalb der Türkei erzielt werden.Das Projekt ist das jüngste in einer langen Reihe erfolgreicher strategischerPartnerschaften des Unternehmens mit Partnern und Aktionären in aller Welt,darunter unter anderem die Government of Singapore Investment Corporation (GIC),Meridiam, ein in Paris ansässiger Infrastrukturfonds , das japanische HandelshausSojitz Corporation, die International Finance Corporation (IFC) der World BankGroup, die ein Aktionär von Rönesans ist, sowie Samsung CT, um nur einige zunennen.Das Unternehmen nutzt sein globales Netzwerk aus über 30.000 Fachleuten und istgut aufgestellt, um die hochmodernen Lösungen und innovativen Technologien zuimplementieren, die für den Bau und den Betrieb einer elektrischenHochgeschwindigkeitsbahn in einem Gebietmit bekanntermaßen seismischer Aktivitäterforderlich sind.Dr. Erman Ilicak, Präsident der Rönesans Holding, äußerte seine Begeisterung fürdas Projekt und erklärte: "Diese Bahnstrecke ist ein äußerst spannendesEntwicklungsprojekt für die südliche Türkei und wird auch die Beziehungen vonRönesans zu wichtigen britischen Zulieferern stärken. Wir freuen uns, denZuschlag für dieses Projekt erhalten zu haben und im Zuge dessen mit soerfolgreichen britischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um diese elektrische