Schweizer Lebensmittelhersteller erhöht Kommissioniergeschwindigkeit um 60 % durch zweistufiges intelligentes Fördersystem

KNEUSS Güggeli ist einer der führenden Geflügelproduzenten der Schweiz und hatin Zusammenarbeit mit dem OEM und Experten für Lagerlogistik Stöcklin eine neueplatzsparende Lösung implementiert, um die Arbeitsproduktivität beim Verpacken,Etikettieren und Sortieren um 15 % zu steigern. Gleichzeitig hat sich dieGeschwindigkeit der Kommissionierung von 25 auf 40 Pakete pro Minute erhöht."Wir mussten das Verfahren der Kommissionierung beschleunigen, und zwar aufkleinerem Raum, ohne dabei unsere Mitarbeiter Gefahren auszusetzen, wie zumBeispiel sich schnell bewegenden Maschinenteilen oder einem zu hohen Lärmpegel",erklärt Max Studer, leitender Ingenieur bei Stöcklin. "Es musste MagneMotion vonRockwell Automation sein. MagneMotion ist die einzige Technologie auf dem Markt,die das leisten kann, was wir brauchen. Sie ist die einzige Lösung, die über dienötige Maschinenintelligenz und Flexibilität verfügt."Mit dieser Technologie kann der Kunde nicht nur Beladungen schnell starten undstoppen und die Kontrolle darüber behalten, sondern auch Engpässe reduzieren unddie Leistung steigern."Wir sind sehr zufrieden mit dem neuen System", erklärt Daniel Kneuss, CEO vonKNEUSS Güggeli. "Es hilft uns, die Aufträge unserer Kunden effizienter, sichererund schneller zu erfüllen. Die Zusammenarbeit mit Stöcklin und RockwellAutomation war eine großartige Erfahrung."Nachdem Stöcklin dieses brandneue, maßgeschneiderte System auf der Basis vonMagneMotion entwickelt hat, plant das Unternehmen nun, das Produkt für andereKunden in verschiedenen Branchen anzupassen und zu vertreiben. "MagneMotion isthochgradig anpassbar und konfigurierbar", so Studer. "Wir rechnen mit einerhohen Nachfrage und Akzeptanz in vielen verschiedenen Geschäftsarten."