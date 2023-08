Autobranche lädt Letzte Generation zur IAA ein

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Verband der Automobilindustrie hat die Klimaaktivisten der Letzten Generation zur Auto- und Verkehrsmesse IAA in München eingeladen. Sie könnten einen Infostand aufbauen, sagte ein VDA-Sprecher am Mittwoch und bestätigte damit einen Bericht der Tageszeitung "Die Welt". Ein Sprecher der Gruppe teilte mit: "Wir können bestätigen, dass die Letzte Generation eine Einladung auf eine Ausstellungsfläche der IAA erhalten hat." Der Sprecher äußerte sich aber nicht dazu, ob sie das Angebot auch annimmt.

Die Veranstalter der IAA, die am 5. September von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eröffnet wird, suchen den Dialog auch mit Klimaaktivisten und mit Kritikern der Veranstaltung. So soll 21-jährige Sophia Kianni am 6. September auf der IAA über die von ihr gegründete Klimaschutzinitiative Climate Cardinals sprechen.