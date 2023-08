Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Globale Studie unter mehr als 1.500

KI-Entscheidern zeigt, dass Unternehmen, die ihre Dateninfrastruktur "in

Ordnung" halten, künftig führend im Bereich KI sein werden



Laut einer neuen globalen Studie, die von S&P Global Market Intelligence

durchgeführt und von WEKA in Auftrag gegeben wurde, beschleunigt sich die

Übernahme von künstlicher Intelligenz (KI) durch Unternehmen und

Forschungsorganisationen, die neue Wertangebote schaffen wollen, aber die

Herausforderungen in Bezug auf die Dateninfrastruktur und die Nachhaltigkeit von

KI stellen Hindernisse für eine erfolgreiche Umsetzung in großem Maßstab dar.

Diese Herausforderungen wurden durch das rasche Aufkommen generativer KI, die

die Entwicklung des KI-Marktes im Jahr 2023 bestimmt, noch verschärft.





Diese Ergebnisse wurden heute als Teil des neuen S&P Global Berichts "2023Global Trends in AI" (Globale KI-Trends) veröffentlicht. DieForschungsergebnisse basieren auf einer umfassenden globalen Umfrage, die vonS&P Global unter mehr als 1.500 KI-Praktikern und Entscheidungsträgern inmittleren bis großen Unternehmen und Forschungseinrichtungen in APAC, EMEA undNordamerika durchgeführt wurde - einer der bisher größten ihrer Art.Die Studie identifiziert die Chancen und Hindernisse, auf die Unternehmen aufihrem Weg zur KI gestoßen sind, die einzigartigen Motivatoren und Werttreiber,die die globale KI-Übernahme in verschiedenen Branchen fördern, und gibtEinblicke in die Schritte, die Unternehmen ergreifen müssen, um in Zukunft mitKI erfolgreich zu sein."Der rasante Anstieg von Daten und leistungsintensiven Workloads wie generativerKI zwingt zu einem kompletten Umdenken bei der Speicherung, Verwaltung undVerarbeitung von Daten. Unternehmen in aller Welt müssen ihre Datenarchitekturenjetzt so aufbauen und skalieren, dass sie dies langfristig berücksichtigenkönnen", sagte Nick Patience, Senior Research Analyst bei 451 Research, Teil vonS&P Global Market Intelligence. "Obwohl die KI-Revolution noch in denKinderschuhen steckt, ist eine der übergreifenden Erkenntnisse aus unsererStudie "2023 Global Trends in AI", dass die Dateninfrastruktur einentscheidender Faktor dafür sein wird, welche Unternehmen sich als KI-Führerdurchsetzen werden.1 Ein moderner Daten-Stack, der KI-Workloads undHybrid-Cloud-Implementierungen effizient und nachhaltig unterstützt, istentscheidend, um Unternehmensgröße und Wertschöpfung zu erreichen."Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie gehören:Die Akzeptanz von KI und ihre Anwendungsfälle nehmen zu, aber der Einsatz in