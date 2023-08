Strenger, enercity und ROCKETHOME schaffen nachhaltige und vernetzte Wohnwelten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - enercity und ROCKETHOME unterstützen über Ihr gemeinsames JointVenture ROCKETHOME Climate Solutions das Wohnungsbauunternehmen Strenger bei derUmsetzung nachhaltiger und vernetzter Energiekonzepte für moderneWohnungsbauprojekte. Der Leistungsumfang umfasst die Planung und Umsetzung vonPhotovoltaikanlagen, Ladeinfrastrukturen, Wärme-Lösungen, digitalenErlebniswelten für Bewohner:innen sowie Mieterstromoptionen. Alleobjektspezifischen Angebote werden dabei von ROCKETHOME auf einer digitalen undapp-gestützten Plattform abgebildet. Die vernetzten Lösungen tragen zu einemklimaschonenden Wohnen bei. Der Energiedienstleister enercity und derIT-Serviceanbieter ROCKETHOME stellen somit alle relevanten Anwendungen fürnachhaltige Energielösungen aus einer Hand für die Immobilienprojekte bereit.Erste Projekte wurden bereits umgesetzt, weitere befinden sich im Bau."Wir freuen uns, dass wir mit enercity und ROCKETHOME Climate Solutions Partnergefunden haben, die nicht nur unsere Vision von klimagerechten Quartierenteilen, sondern mit umfassenden Fähigkeiten überzeugen und uns auch die Lösungenund Instrumente liefern, diese Konzepte in die Realität zu überführen", sagt Dr.Daniel Hannemann, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Strenger Gruppe. DieVorstandsvorsitzende des Energiedienstleisters enercity, Dr. Susanna Zapreva,unterstreicht: "Moderner Wohnungsbau trägt entscheidend zur Energiewende inDeutschland bei und ist mehr als ein Potpourri aus energieeffizientenMaterialien. Es ist ein Konzept mit dem Ziel, die Klimahypothek für nachfolgendeGenerationen gering zu halten."Mieterstrom lässt Bewohner:innen aktiven Beitrag zur Energiewende leistenMieterstrom, also Strom, der von Photovoltaikanlagen auf den Dächern derWohngebäude erzeugt und von dort direkt an die Verbraucher in den jeweiligenGebäuden geliefert wird, erfreut sich bundesweit zunehmend größerer Beliebtheit.enercity installiert und betreibt auf den Strenger-Immobilien mit Zustimmung desGebäudeeigentümers die PV-Anlagen. Mieter haben die Möglichkeit, einenStromvertrag abzuschließen und erhalten den Strom aus derAufdach-Photovoltaikanlage. Auch wenn die Anlage nicht produziert, weil dieSonne nicht scheint, beziehen die Nutzer dank enercity 100 Prozent Ökostrom.Sollte überschüssiger Strom nicht lokal zum Eigenbedarf verwendet werden, speistdie Anlage diesen gegen eine Vergütung ins allgemeine Netz ein. Aufgrund desdirekt vor Ort erzeugten Solarstroms kann jedes Haus mehrere Tonnen Kohlendioxidpro Jahr einsparen. Beim Mieterstrom entfallen zudem Netzentgelte, netzseitigeUmlagen, die Stromsteuer und die Konzessionsabgabe. Der Stromtarif für den