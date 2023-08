Neuenstein (ots) - GLS Germany intensiviert als einer der führenden PaketdiensteDeutschlands sein Engagement für Nachhaltigkeit und Klimaschutz: Seit Kurzemergänzen vier mit LNG betriebene Lkw die Flotte der emissionsfreien und -armenFahrzeuge. Auf der Strecke zwischen Mannheim und Offenburg im WestenBaden-Württembergs sind sie täglich als sichtbares Zeichen der GLS-Ambitionunterwegs, auch im Fernverkehr nachhaltige Transportoptionen einzusetzen und zuskalieren. Weitere Direktverkehre der LNG-Lkw führen ins französische Elsass.GLS arbeitet kontinuierlich an der Umsetzung der eigenenNachhaltigkeitsstrategie "Klima Protect" - mit dem übergeordneten Ziel, bis zumJahr 2045 emissionsfrei zu sein. Der Einsatz von LNG-Lkw ist ein wichtigerSchritt, um den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren: ImVergleich zu herkömmlichen Diesel-Lkw verursachen LNG-Fahrzeuge bis zu 20Prozent weniger CO2-Emissionen. Darüber hinaus stoßen sie weniger Stickoxide undPartikel aus, was zu einer verbesserten Luftqualität beiträgt. Die neuerlicheInitiative ist eine Ergänzung zu den vorhandenen Maßnahmen des Unternehmens aufder letzten Meile. Aktuell sind täglich rund 650 E-Fahrzeuge in über 50deutschen Städten im Einsatz, um tausende Kunden zu beliefern - Tendenzsteigend. Die flächendeckende Inbetriebnahme von Micro-Depots und Paketstationenkomplettiert die GLS-Nachhaltigkeits-Maßnahmen.Alternative Antriebsarten als Teil der Klima Protect-Strategie"Wir kommen unserer gesellschaftlichen Verantwortung nach und sind auf dem Wegzur Emissionsfreiheit hochmotiviert, innovative und zukunftsfähige Modelle zuerproben. Mit der Integration der LNG-Lkw in unsere Fahrzeugflotte rücken wirdiesem Ziel wieder ein Stück näher. Es macht uns stolz, unseren Kunden eineweitere umweltfreundliche Logistiklösung anbieten zu können", sagt der für denSüdwesten Deutschlands zuständige GLS-Regionalleiter Uli Nägele. "Wir machengroße Fortschritte bei der Elektrifizierung der Zustellflotte für die letzteMeile und der Erhöhung des Anteils emissionsfreier und emissionsarmer Fahrzeugein sämtlichen Transportsektoren."GLS Germany führt in diesem Jahr diverse Pilotprojekte mit batterieelektrischenund Brennstoffzellen-Fahrzeugen durch, sowohl für den Hauptlauf als auch beimEinsatz von Lkw. Zudem hat der Logistiker die Verlagerung von Paketvolumen aufdie Schiene erfolgreich ausgeweitet, wodurch bis zu 80 Prozent der Emissioneneingespart werden, die im Straßentransport sonst anfallen würden.Pressekontakt:Pelle Faust, PressesprecherGLS GermanyE-Mail: mailto:presse@gls-germany.comTelefon: +49 6677 646 55 250Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118262/5581871OTS: GLS Germany GmbH & Co. OHG