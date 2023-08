ION Energy erwirbt neues Explorationsprojekt in Kanada

Toronto, Ontario (16. August 2023) - ION Energy Limited (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FWB: 5YB) („ION“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ion-energy-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zwei neue Claims in den kanadischen Northwest Territories (NWT) erworben hat, die als Little Nahanni-Claims („Little Nahanni“) bezeichnet werden. Die Little Nahanni-Claims erstrecken sich über insgesamt etwa 900 Hektar in einem Gebiet, in dem 1961 erstmals Pegmatite identifiziert wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Little Nahanni-Claims noch nicht ausreichend auf Lithium erkundet wurden und sie die Möglichkeit für Lithiumentdeckungen und positive Partnerschaften mit regionalen Interessengruppen bieten. Sie werden die derzeitigen Lithiumexplorationsaktivitäten von ION in den Northwest Territories ergänzen.

Das Unternehmen kündigt überdies den Abschluss des Erwerbs des Lithium-Pegmatit-Projekts Bliss Lake in den kanadischen Northwest Territories (NWT) („Bliss Lake“) an. Die unmittelbare Gegenleistung für den Erwerb bestand aus einer einzigen Tranche von 571.428 Unternehmensaktien mit einem angenommenen Wert von 128.571 $ (angenommener Preis von 0,25 $ je Aktie). Die Transaktionsbedingungen sehen auch eine aufgeschobene aktienbasierte Gegenleistung an die Verkäufer vor, falls die Analyseergebnisse der Explorationsarbeiten auf Bliss Lake die festgelegten Schwellenwerte für den Lithiumoxidgehalt erreichen, sowie eine Barzahlung im Falle der Veröffentlichung einer Mineralressourcenschätzung bei Bliss Lake, die die festgelegten Kriterien erfüllt. Das Unternehmen begab insgesamt 57.142 Unternehmensaktien an Vermittler, die an der Transaktion beteiligt waren.

„Was für eine aufregende Zeit für ION Energy: Während wir auf eine Schätzung der vermuteten Ressourcen in unserem geschätzten Soleprojekt Urgakh Naran im boomenden Bergbaugebiet der Mongolei in unmittelbarer Nähe zu China in diesem Herbst hinarbeiten, haben wir nun weitere Aktiva in einer Tier-1-Region identifiziert und erworben. Jedes dieser neuen Projekte bietet dem Unternehmen Zugang zu bewährten Pegmatit-Lithium-Revieren in den Northwest Territories. Die langfristige Vision von ION, im Zuge der laufenden Elektrifizierung der Welt hochwertige Lithiumressourcen in strategischen Gebieten zu erkunden und zu erschließen, nimmt rasch Gestalt an“, so Ali Haji, CEO und Direktor von ION Energy.