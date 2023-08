Wirtschaft Dax legt geringfügig zu - Adidas vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax geringfügig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.789 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nach einem zunächst schwachen Tagesstart hielt sich der Dax im weiteren Tagesverlauf fast durchgängig im Plus. "Die Investoren geben die Hoffnung für den europäischen Aktienmarkt nicht auf", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow das Börsengeschehen. "Das hohe Euphorielevel wurde in den letzten Handelstagen verlassen, aber dennoch sehen die Investoren noch Potential für europäische Aktien. Es braucht nur einen kleinen Impuls für einen Startschuss."