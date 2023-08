WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch fester aus dem Handel gegangen. Nach Handelsschluss stand der Leitindex ATX 0,52 Prozent höher bei 3140,75 Punkten. Der marktbreitere ATX Prime legte 0,57 Prozent zu auf 1592,92 Zähler.

Am Mittwoch standen veröffentlichte Konjunkturnachrichten im Fokus. In den USA ist die Zahl der Baugenehmigungen im Juli gegenüber dem Vormonat weniger als erwartet gestiegen. Gleichzeitig stieg die Zahl der Baubeginne mehr als prognostiziert. Die US-Industrieproduktion legte im Juli gegenüber Juni um ein Prozent zu. In der Eurozone hat sie im Juni zum Vorjahr um 1,2 Prozent abgenommen. Prognosen hatte zuvor mit einem Rückgang um 4 Prozent gerechnet.