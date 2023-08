Landesrechnungshof NRW rügt WDR für Filmhaus-Sanierung in Köln - Kosten auf 240,1 Millionen Euro gestiegen

Köln. (ots) - Der Landesrechnungshof des Landes Nordrhein-Westfalen stellt dieEntscheidung des Westdeutschen Rundfunk (WDR) für die Sanierung seinesFilmhauses in der Kölner Innenstadt in Frage. Das berichtet der "KölnerStadt-Anzeiger" (Donnerstagausgabe). Demnach hätte der WDR-Verwaltungsrat derSanierung nicht zustimmen dürfen, sie soll 2024 beendet sein und mittlerweile240,1 Millionen Euro kosten. Das ist das Ergebnis der vorläufigen Prüfung derBehörde, die formal erst abgeschlossen ist, wenn der WDR sich dazu geäußert hat.Auf Anfrage des "Kölner Stadt-Anzeiger" teilte der Rechnungshof mit: "Der WDRhat im Vorfeld der Entscheidung zur Sanierung des Filmhauses keine ausreichendeWirtschaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt. Außerdem lag dem Verwaltungsratvor Projektbeginn kein grober Kostenrahmen für die Gesamtbaumaßnahme vor. DerVerwaltungsrat als Aufsichtsorgan hätte dem Projekt auf dieser Basis nichtzustimmen dürfen."Der Landesrechnungshof fordert jetzt Konsequenzen des Senders. Um diebeanstandeten Mängel zu vermeiden, muss es demnach "zukünftig ein konkretesRegelwerk geben", beispielsweise für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen undKostensteigerungen.Der Sender bezeichnet das Gebäude von 1974 als "das journalistische undtechnische Herzstück des WDR, in dem zukünftig zahlreiche Fernseh- undRadiosendungen produziert werden", es steht rund 400 Meter vom Dom entfernt.Doch der Rechnungshof sieht andere Standorte nicht ausreichend geprüft:"Insbesondere fehlte eine angemessene Variantenbetrachtung zur Standortfrage."Die Sanierung soll nach mehreren Verzögerungen laut des Rundfunksenders bis Endenächsten Jahres beendet sein. Die Kosten explodierten zwischenzeitlich, aus 130Millionen Euro sind 240 Millionen Euro geworden. Der Rechnungshof schreibt dazu:"Die erheblichen Steigerungen des Projektbudgets sind unter anderem daraufzurückzuführen, dass der WDR Leistungserweiterungen am Bauvorhaben vorgenommenhat. Diese Vorgehensweise des WDR widerspricht den Grundsätzen einerordnungsgemäßen Kostenplanung."Link zum Artikel:http://www.ksta.de/629910Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66749/5581944OTS: Kölner Stadt-Anzeiger