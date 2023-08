Die US-Indizes Nasdaq und S&P 500 heute nur leicht im Minus nach den gestrigen Verlusten - aber bislang ist der Konter der Bullen an den neuralgischen Chartmarken ausgeblieben. Dafür sind wohl schlicht die Belastungsfaktoren zu groß: steigende Renditen (Kapitalmarktzinsen), die immense Schwäche der Wirtschaft in China - dazu die in immer weitere Ferne rückende Aussicht, dass die Fed die Zinsen bald senken könnte. Vielmehr droht der nächste Schub der Inflation, wenn man dem Inflations-Tracker der Cleveland Fed glauben darf (aktuell +0,79% Anstieg im August zum Vormonat). Im kurzen Zeitfenster sind sowohl Nasdaq als auch der S&P 500 überverkauft - aber beide Indizes waren während der Rally auch sehr lange überkauft. Die starke Long-Positionierung am Markt birgt die Gefahr einer Verkaufswelle, wenn nicht ein "game changer" kommt..

1. USA: Schulden und die Lawine der Zinsen – wie lange geht das gut?

2. China: Seit der Machtübernahme von Xi Jinping verschwinden Statistiken

