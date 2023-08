CATL bringt mit Shenxing einen ultraschnellen Akku auf den Markt und eröffnet damit die Ära der Schnellladung von Elektrofahrzeugen

Ningde, China (ots/PRNewswire) - Am 16. August brachte CATL Shenxing auf den

Markt, den weltweit ersten ultraschnell aufladbaren 4 C LFP-Akku, der mit einer

10-minütigen Ladung eine Reichweite von 400 km und mit einer einzigen Vollladung

eine Reichweite von über 700 km ermöglicht. Es wird erwartet, dass Shenxing den

Nutzern von Elektrofahrzeugen die Angst vor dem Schnellladen nehmen und eine Ära

des superschnellen Ladens von Elektrofahrzeugen einleiten wird.



Mit der Weiterentwicklung der Batterietechnologie und der deutlichen

Verbesserung der Gesamtleistung von EV-Batterien hat die Industrie nunmehr eine

große Reichweite für EVs erreicht. Derzeit ist das Problem des Schnellladens der

wichtigste Faktor, der die Verbraucher davon abhält, auf Elektrofahrzeuge

umzusteigen. CATL konzentriert sich auf das Wesen der Elektrochemie und setzt

seine Innovationen im Bereich der Materialien, der Elektrochemie und der

Systemstruktur fort, um auf kreative Weise superschnelles Aufladen, hohe

Energiedichte und ein hohes Maß an Sicherheit zu erreichen. Shenxing

überschreitet die Grenzen der Leistungsfähigkeit der LFP-Chemie und ist führend

bei Innovationen in der Akkuindustrie.