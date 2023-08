FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Streit in der Ampelkoalition:

"Nun streiten nicht nur die FDP und die Grünen miteinander, sondern auch die Grünen untereinander. Paus' Erpressungsversuch lässt Wirtschaftsminister Habeck machtlos aussehen. Der stimmt den von Lindner vorgeschlagenen Maßnahmen zu, die zur Überwindung der Wirtschaftskrise beitragen sollen. Doch gelang es auch Habeck nicht, seine Parteifreundin zur Räson zu bringen. Deren Verbohrtheit hatte schon zu einer Verzögerung bei der Verabschiedung des Haushalts geführt. Scholz schrieb ihr danach einen Brief, den man in der Schule als Verweis bezeichnet hätte. Doch auch nach den Ferien tanzt Paus dem Kanzler, dem Vizekanzler, ja dem ganzen Kabinett auf der Nase herum. Lässt Scholz das weiter so laufen, dann gibt es etwas, was in Deutschland ganz sicher wächst: den (.) Zweifel an der Führungsstärke des Kanzlers./DP/jha