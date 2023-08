USD/JPY-Short – Wann geht der Kursverfall des Yen zu weit?

von Sven Weisenhaus

Während sich die Wirtschaft in China sukzessive eintrübt, hellt sich die Stimmung in Japan deutlich auf. Das zeigt zum Beispiel die monatliche Umfrage von Reuters unter 500 großen japanischen Unternehmen, die zwischen dem 1. und 11. August stattfand und deren Ergebnis gestern veröffentlicht wurde. Der daraus resultierende Reuters-Tankan-Index für die Stimmung der Hersteller stieg im August auf 12 Punkte, von zuvor 3, und der Index der Dienstleistungsunternehmen verbesserte sich von 23 auf 32 Zähler.

Japans Wirtschaft wächst deutlich stärker als erwartet

Bereits vorgestern wurde gemeldet, dass die japanische Wirtschaft das dritte Quartal in Folge gewachsen ist. Auf das Jahr hochgerechnet (annualisiert) stieg das Bruttoinlandsprodukts (BIP) im 2. Quartal 2023 um stolze 6,0 %, was einem Quartalszuwachs von 1,5 % entspricht. Analysten hatten lediglich mit einem Plus von 0,8 % gerechnet. Zum Jahresauftakt war die Wirtschaft annualisiert um 3,7 % bzw. zum Vorquartal um 0,9 % gewachsen.